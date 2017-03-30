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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация вокруг футболиста Романа Зозули является хорошо спланированной пропагандой.

Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Испании Мариано Рахоем, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Ситуация с Зозулей является результатом тщательно спланированной пропагандистской кампании в духе гибридной войны РФ против Украины», - подчеркнул Порошенко.

Президент выразил благодарность испанскому правительству за четкую позицию в поддержку украинского футболиста.

Напомним, представители ФИФА разрешили Зозуле вернуться в «Днепр». Однако такой вариант сейчас невозможен, ведь украинскому клубу запрещено подписывать новых игроков.

Как известно, 31 января Зозуля на правах аренды перешел из «Бетиса» в «Райо Вальекано». Против этого выступили фанаты «Райо», которые известны своими ультралевыми взглядами. Они обвинили Романа в нацизме потому, что он помогает украинской армии, а его трезубец на футболке они приняли за фашистский знак.

 
ForUm

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