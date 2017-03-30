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Украина не покупает боеприпасы в России.

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, отвечая на вопросы журналистов, сообщает LIGA.net.

По его словам, правительство планирует строительство заводов по производству дефицитных боеприпасов.

«Пока эти предприятия будут строиться, мы планируем закупать боеприпасы у наших партнеров», - добавил он.

Отвечая на вопрос, есть ли среди этих партнеров РФ, Полторак сказал: «Нет. Россия нам боеприпасы не продает».
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