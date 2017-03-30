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Каждая третья шенгенская виза в 2016 году была издана гражданам Украины бесплатно.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Департамент консульской службы Министерства иностранных дел со ссылкой на официальные статистические данные по оформлению виз для краткосрочного пребывания в Шенгенской зоне Европейской комиссии.

Согласно этим данным, общее количество выданных виз гражданам Украины составило 1,36 млн, что на 14,7% больше, чем в 2015 годц.

В 2016 году доля оформленных украинцами многократных виз достигла 59,9%. Нидерланды выдают 82% многократных виз, Литва - почти 80%, Словакия и Польша - более 70%, Эстония, Португалия, Венгрия, Швеция и Швейцария – более 60%.

В МИД отметили, что увеличение четвертый год подряд удельного веса выданных многократных виз сроком действия от 1 до 5 лет (в 2013 году гражданами Украины было оформлено 39% многократных виз, 2014 - 52,4%, 2015 - 56,8%) является существенным результатом применения «усиленного» Соглашения между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз (вступило в силу 1 июля 2013 года).

Также сообщается, что 14 стран-членов ЕС увеличили в 2016 году количество выданных гражданам Украины виз, из них примерно на 10% - Литва, Испания, Италия.

По сравнению с 2015 годом (3,4%) общий показатель отказов снизился (до 3,2%) на фоне роста общего количества отказов гражданам государств с визовым въездом в страны Шенгенской зоны до 6,9% 2016 (по сравнению с 6,2% в 2015 году).

Вдвое и более уменьшили количество отказов консульства Эстонии, Испании, Финляндии, Италии, Португалии, Словении, Дании. В текущем году показатель отказов в оформлении виз ниже 1% имели консульские учреждения Австрии, Франции, Латвии, Литвы, Венгрии. В Литве отказы составили лишь 0,2%.

Напомним, Европейский парламент запланировал дебаты о предоставлении безвизового режима Украине на 5 апреля, а на следующий день состоится голосование.
ForUm

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