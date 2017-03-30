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В Украине на сегодняшний день за чертой бедности живут около 60% населения.

Об этом во время презентации отчета ПРООН по человеческому развитию заявил постоянный представитель программы развития ООН в Украине Нил Уокер, сообщает УНИАН.

«Что касается Украины, то мы говорим о 1,7 млн внутренне перемещенных лицах, 2,8 млн людей с инвалидностью, 60% населения, которые находятся ниже черты бедности», — сказал он.

Напомним, Украина опустилась на 3 пункта в рейтинге ООН по Индексу человеческого развития. Украина заняла по итогам прошлого года 84-е место из 188 стран.

 

 
ForUm

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