Министр обороны Степан Полторак заявляет, что пожар на складе ракетно-артиллерийского вооружения в Балаклее Харьковской области уничтожил 70% боеприпасов. Об этом министр сообщил на брифинге, передают Українські Новини.
«Немного больше 30% осталось боеприпасов, при чем остались достаточно дефицитные для нас боеприпасы», - заявил он.
По словам министра, детонация повлекла повреждение большинства боеприпасов на арсенале.
При этом Полторак подчеркнул, что пожар на складе в Балаклее не повлиял на обороноспособность украинской армии, так как на других складах достаточно вооружения и боеприпасов.
Он отметил, что за последние несколько лет со склада в Балаклее было вывезено около 50 тыс. тонн боеприпасов.
Также министр сообщил, что следствие еще не установило, что именно повлекло пожар – закладка взрывчатки или сброс ее с беспилотника.
Министр подчеркнул, что на надлежащую охрану складов боеприпасов необходимо около 5 млрд гривен.
Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.
24 марта пожар был потушен, после чего силы инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением.
26 марта разминирование в Балаклее и населенных пунктах района было завершено.
В Балаклее и селах, пострадавших от ЧС, повреждены 265 зданий, в том числе 231 жилой дом (114 частных и 117 многоквартирных), 22 объекта инфраструктуры и промышленности, 12 объектов социальной сферы, в том числе две школы и два детских сада.
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