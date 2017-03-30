Министр обороны Степан Полторак заявляет, что пожар на складе ракетно-артиллерийского вооружения в Балаклее Харьковской области уничтожил 70% боеприпасов. Об этом министр сообщил на брифинге, передают Українські Новини.

«Немного больше 30% осталось боеприпасов, при чем остались достаточно дефицитные для нас боеприпасы», - заявил он.

По словам министра, детонация повлекла повреждение большинства боеприпасов на арсенале.

При этом Полторак подчеркнул, что пожар на складе в Балаклее не повлиял на обороноспособность украинской армии, так как на других складах достаточно вооружения и боеприпасов.

Он отметил, что за последние несколько лет со склада в Балаклее было вывезено около 50 тыс. тонн боеприпасов.

Также министр сообщил, что следствие еще не установило, что именно повлекло пожар – закладка взрывчатки или сброс ее с беспилотника.

Министр подчеркнул, что на надлежащую охрану складов боеприпасов необходимо около 5 млрд гривен.

Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

24 марта пожар был потушен, после чего силы инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением.

26 марта разминирование в Балаклее и населенных пунктах района было завершено.

В Балаклее и селах, пострадавших от ЧС, повреждены 265 зданий, в том числе 231 жилой дом (114 частных и 117 многоквартирных), 22 объекта инфраструктуры и промышленности, 12 объектов социальной сферы, в том числе две школы и два детских сада.