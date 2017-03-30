То как украинская власть, под предлогом борьбы с российской агрессией, выпрашивает очередной транш от МВФ напоминает поведение попрошаек у дорогих магазинов, сообщает News24UA.

Об этом в видео-интервью заявил доктор юридических наук, профессор, бывший заместитель генерального прокурора Украины, адвокат Ренат Кузьмин.

«Очевидно, что МВФ играет важнейшую роль в современной украинской политике, а учитывая, что условный контрольный пакет акций МВФ принадлежит Соединенным Штатам Америки, то логичным является и то, что именно от США зависит как принятие политических решений в Украине, так и существование самой украинской власти», - сказал он.

По мнению Кузьмина, политическая ситуация в Украине никак не зависит от получения кредита МВФ, потому что сегодняшний политический кризис в Украине является результатом геополитического противостояния США и России, заложником которого оказались все украинцы.

«По этой самой причине все эти мински-1, 2, 22, и даже 122 не будут иметь никакого существенного значения до того момента, пока между США и Россией не будут достигнуты договоренности по основным геополитическим разногласиям. Я надеюсь, что до конца этого года мы все же станем свидетелями новых глобальных изменений в мировой политике, и я надеюсь на их положительное влияние на будущее Украины», - пояснил Кузьмин.

Так же, экс-зам генпрокурора сравнил выпрашивание кредита у МВФ с попрошайками.

«Ловкие мошенники, переодетые нищими, выклянчивают деньги у прохожих, пытаясь разжалобить их своими рассказами о больных детях. Чаще всего, эти попрошайки сами являются членами банды, которая промышляет таким вот мошенничеством. Если бы наши депутаты и олигархи, включая Порошенко, скинулись бы и создали благотворительный фонд, то они бы сами смогли бы кредитовать и МВФ и развивающиеся страны», - сказал он.

Кроме того, Кузьмин выразил мнение, что в отношении блокады неподконтрольных территорий Донбасса все не так однозначно, как кажется.

«Когда один олигарх борется с другим олигархом, организовывая подобную блокаду, то это абсолютно не имеет никакого отношения к «борьбе со страной–агрессором». Некоторым бизнесменам блокада дала возможность сбросить с себя убыточные и дотационные активы, а Верховная Рада тут же освободила их от концессионных платежей. А некоторые в результате блокады получили возможность поставлять уголь не в Украину, а в так сказать «дальнее зарубежье». Кто-то получил политическую поддержку, а кто-то возможность обвинять Украину в геноциде собственного народа», - отметил экс-зам генпрокурора.

По его мнению, кажется подозрительным, что никто не организовал блокаду предприятия «Рошен», которое финансирует российский бюджет и российскую армию.

Комментируя возможные последствия аудита со стороны МВФ после подсчета убытков от «блокады Донбасса», Кузьмин предположил, что тут вполне возможно возбуждение уголовного дела.

«Возбуждение уголовного дела по фактам нецелевого использования или расхищения средств МВФ вполне возможно. Тем более, если вскроются коррупционные схемы с участием американских политиков, которые лоббировали в США выделение миллиардных займов Украине. Помните заявление Виктории Нуланд о выделении Украине 5 млрд долларов помощи для «развития демократии». Уверен, что часть этих денег была попросту украдена украинскими «демократами», кстати, не без помощи их западных кураторов, получавших немалые «откаты». Давайте дождемся результатов проверки», - сказал он.

На вопрос, может ли аудит МВФ привести к досрочным выборам, Кузьмин ответил, что коридор возможностей для президента Порошенко чрезвычайно узок, ведь украинская власть действует исключительно в рамках американской геополитической стратегии.

«Другими словами, если во взаимоотношениях между США и Россией действительно наметится существенный прогресс и для снятия лишнего напряжения понадобится смена режима в Украине, то Порошенко по команде из Вашингтона назначит досрочные президентские и парламентские выборы под любым удобным предлогом», - пояснил экс-зам генпрокурора.

Кроме того, Кузьмин выразил сомнение в объективном расследовании коррупции в высших эшелонах власти.

«Не могут одни коррупционеры бороться с другими коррупционерами, состоящими с ними же в одной банде. Но защищать нарушенное, попранное преступниками право – это обязанность каждого гражданина своей страны, тем более, юриста-правоведа. Я считаю своим долгом изобличать преступников, захвативших власть в Украине», - рассказал он и добавил, что других возможностей бороться с коррупционерами, кроме как процессуальных и медийных, у него сейчас нет.

«Но, как известно, рукописи не горят, и все уголовные дела, которые возбуждают суды по моим заявлениям никуда не денутся. Даже если они будут незаконно прекращены действующими прокурорами, то у следующих всегда будет возможность вернуться к этим делам, отменить принятые решения и посадить виновных на скамью подсудимых. Всему свое время…», - сказал Кузьмин.

Адвокат уверен, что судья выдумает какие-нибудь основания для того, чтобы отказать в удовлетворении его жалобы.

«Испугается принять решение против действующего президента. К сожалению, в Украине нет независимого суда, нет независимой прокуратуры и правоохранительных органов, а значит, и надеяться на них нельзя. Пока нельзя… Но, повторюсь, всему свое время…», - резюмировал Ренат Кузьмин.