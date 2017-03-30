Служба безопасности Украины обращается к гражданам, которые владеют полезной для следствия информацией по факту взрыва 29 февраля в помещении генерального консульства Республики Польша в Луцке. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
СБУ предлагает гарантированное вознаграждение в размере 25 тыс. гривен за достоверные данные, которые помогут в раскрытии резонансного преступления.
Ведомство просит обращаться по контактному телефону УСБУ в Волынской области 097-7-911-911.
Напомним, в ночь на 29 марта неизвестные обстреляли помещение генерального консульства Польши в Луцке. По информации СМИ, предположительно был осуществлен обстрел из гранатомета РПГ-22.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Служба безопасности Украины видит в произошедшем российский след.
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