Служба безопасности Украины обращается к гражданам, которые владеют полезной для следствия информацией по факту взрыва 29 февраля в помещении генерального консульства Республики Польша в Луцке. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

СБУ предлагает гарантированное вознаграждение в размере 25 тыс. гривен за достоверные данные, которые помогут в раскрытии резонансного преступления.

Ведомство просит обращаться по контактному телефону УСБУ в Волынской области 097-7-911-911.

Напомним, в ночь на 29 марта неизвестные обстреляли помещение генерального консульства Польши в Луцке. По информации СМИ, предположительно был осуществлен обстрел из гранатомета РПГ-22.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Служба безопасности Украины видит в произошедшем российский след.