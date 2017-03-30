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НАТО в ближайшее время откроет офис связи в Кишиневе, подтвердил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

«По запросу правительства Молдовы мы вскоре откроем наш офис связи в Кишиневе», — сказал он журналистам на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом.

По словам Столтенберга, «это будет небольшой дипмиссией, состоящей исключительно из гражданского штата», которая будет оказывать поддержку в проведении реформ.
ForUm

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