Полиция разыскивает нападающих, которые избили битами и стреляли в заместителя директора государственного предприятия в Днепровском районе Киева.

По данным пресс-службы главка, нападение произошло в среду, 29 марта, вечером.

В 22:28 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о стрельбе на улице Никольско-Слободской: двое неизвестных в балаклавах избили битой мужчину, стреляли в него и скрылись с места происшествия на «БМВ» темного цвета с иностранными номерными знаками.

По вызову срочно прибыли наряды патрульной полиции, оперативные сотрудники и следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции. Кроме того, в городе ввели оперативный план для розыска автомобиля злоумышленников.

На месте происшествия в полицию обратился 51-летний чиновник и рассказал: он вместе с 26-летним сыном, который был за рулем «Фольксваген Пассат», заехал во двор дома и вышел из машины. С припаркованного «БМВ» выбежали двое мужчин в балаклавах и начали бить его битами. Злоумышленники повалили потерпевшего на землю, при этом один из нападавших произвел несколько выстрелов. После неизвестные повредили «Фольксваген» потерпевшего и скрылись.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, изъяла три резиновые пули, опросила свидетелей и местных жителей.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Пострадавшего «скорая» доставила в больницу с огнестрельными ранениями спины и множественными ссадинами тела.

Следователи полиции рассматривают несколько версий совершенного, основная из которых – профессиональная деятельность потерпевшего.