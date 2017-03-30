В 2016 году стало больше отказов в выдаче шенгенских виз, но и количество выданных разрешений на въезд в Европу выросло

Пока мы ждем голосования Европарламента за украинский безвиз, а Грузия празднует вступление в действие своего безвизового режима, Еврокомиссия опубликовала статистику по Шенгенской зоне, в том числе и по Украине за прошлый год. «Сегодня» проанализировала отчет и выяснила, в какие консульства украинцы чаще обращались за визой, кто нас больше всех любит и, наоборот, обижает отказами.

ПЛЮС 180 ТЫС. Если сравнивать с 2015-м, то число украинцев, которые хотели оформить «шенген» в прошлом году, выросло почти на 13%. Два года назад его пытались получить 1,2 млн человек, в 2016-м это количество увеличилось до 1,4 млн. Соответственно, выросло абсолютное число отказов — с 40 до 45 тыс. человек. Но эта неприятная статистика перекрывается общими цифрами: сегодня можно, наоборот, говорить об увеличении количества тех, кто все же получил шенгенскую визу, — на 180 тыс. человек.

Лидером по выданным украинцам визам уже несколько лет остается Польша: за прошлый год она выдала 560 тыс. виз. Но стоит отметить, что почти во всех консульствах Польши в Украине (всего их шесть: в Харькове, Киеве, Луцке, Львове, Одессе и Виннице) выросло количество отказов. Например, если в 2015 году консульство в Киеве отказало только 1,8% соискателей, то в 2016-м — 4,2%. Исключением стало только представительство в Виннице, которое все равно осталось самым «негативным» из всех — вместо 12% отказов стало 7%.

Самой нелояльной к украинцам в визовом вопросе является Чехия, которая и раньше была одним из лидеров по числу отказов. В 2015 году чехи отказали 4,2% украинских аппликантов (2,7 тыс. человек), а в прошлом году — уже 6,5% (5,7 тыс.).

ВИНОВАТЫ САМИ. «Количество участившихся отказов объясняется в первую очередь тем, что украинцы стали чаще ездить в зону «шенген». Только за прошлый год количество визовых заявлений увеличилось почти на 200 тыс., — говорит менеджер столичного турагентства Владислав Кифарук. — А консульства, в свою очередь, стали намного тщательнее проверять документы туристов».

Туроператоры говорят: большинство отказов в прошлом году обоснованные, и, как правило, в них виноваты сами заявители. «Польша в последнее время много внимания уделяет проверке цели поездки. Участились случаи, когда люди въезжали в страну по туристической визе, но оставались там работать, — рассказала нам турагент Алина Чепурко. — Кроме того, Чехия, Германия и Швеция чаще стали проверять сведения о туристах — с места работы, из банка. Тем более что сейчас сделать это стало проще — многие банки предоставляют такую информацию по номеру справки».

ХОРОШИЕ НОВОСТИ. В то же время все более лояльной к украинцам становится Литва. Так, в 2015 году в визах было отказано только одному проценту украинцев (из почти 75 тыс. подавших документы), а в прошлом году этот показатель упал еще ниже — до 0,2%. Таким образом, из 90 тыс. соискателей «шенгена» его не получили только 167 человек. Позитивные сигналы в этом вопросе идут и из Австрии: в 2015 году страна отказала 223 украинцам (1,1% от всех подавших документы), а в этом году их число снизилось до 207 (0,9%). Это при том, что количество желающих получить визу в австрийском консульстве увеличилось на 3000 человек. Наконец, если говорить о максимальной лояльности, то тут лидером оказалась Словения — всего 75 негативных решений. Балканская страна одобрила 98,5% запросов (почти 5000 человек).

Мультивизы. Отдельно стоит обратить внимание и на изменения количества мультивиз, которые позволяют многократные въезды в Шенгенскую зону. В этом году больше всех их выдали Нидерланды — 82%, что выше показателя 2015 года на 13%. Таким образом, из 29 тыс. выданных Надерландами виз 24 тыс. — мультивизы. Второе место занимает Литва с 78%, которая сократила показатель позапрошлого года почти на 1,5%. Бронзовым призером рейтинга самых «мультидружественных» стран стала Польша — в прошлом году количество таких виз, выданных консульством Польши, выросло на более чем 3,5%, составив 76% от всех виз. Особая ситуация сложилась со Словенией. Если в 2015 году эта страна выдала украинцам 99,7% мультивиз от общего числа, то в прошлом году эта цифра не достигла даже 40%.