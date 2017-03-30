Экспертный совет рассмотрел нормы украинского законодательства, которые определяют характер информации, распространение которой запрещено в Украине, и обсудил правовые критерии ее оценки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информационной политики.

«Мы создали отчет правовых норм, содержащихся в различных законодательных актах и ​​Уголовном кодексе Украины, которые регламентируют и четко определяют запрещенную для распространения информацию. На основании этих норм мы оцениваем материалы, которые распространяются отдельными сайтами и тем самым создают угрозу национальным интересам Украины, разжигают межнациональную рознь или призывают к нарушению конституционного строя», - подчеркнул замминистра Дмитрий Золотухин во время доклада.

После изучения и анализа материалов члены совета выскажут свои предложения относительно подходов и критериев оценки информации на основании правовых норм.

«Работа над списком конкретных сайтов осуществляется под грифом «Для служебного пользования» с целью предупреждения спекуляций со стороны российских и пророссийских СМИ и спецслужб», – заявили в МИП.

Напомним, после подписания Президентом Украины указа об утверждении Доктрины информационной безопасности в рамках возложенных на МИП обязанностей министр Юрий Стець, во время публичного отчета ведомства за год работы дал поручение заместителю в короткие сроки разработать предложения по реагированию на распространение информации, которая угрожает национальным интересам Украины.