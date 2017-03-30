Несмотря на сообщения американской ядерно-энергетической компании Westinghouse LLC о банкротстве, ее шведский сегмент производства ядерного топлива Westinghouse Sweden намерен не только продолжить, но и расширить контракт с Украиной на поставку ядерного топлива и услуг.

Об этом ответили в центральном офисе компании на информационный запрос Укринформа.

«Как было заявлено 29 марта, Westinghouse LLC и некоторые дочерние компании и филиалы подали добровольные ходатайства в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве. Эти ходатайства не касаются любых операций Westinghouse в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) или региона Азии. Самое важное то, что они никоим образом не повлияют на поставку топлива и услуг в Украине сейчас или в будущем», - подчеркнули в американской компании.

При этом отмечается, что «Westinghouse и Украина имеют стратегическое партнерство, которое будет оставаться прочным и, мы надеемся, будет только расти в будущем».

В компании подтвердили, что ее предприятие в Швеции Westinghouse Sweden, которое имеет твердые финансовые позиции и не подпадает под удар банкротства, в 2017 году «будет производить и поставлять ядерное топливо на шесть украинских реакторов ВВЭР-1000, согласно нашему контракту».

«Сотрудничество с Украиной является самым высоким приоритетом для Westinghouse», - подчеркнули в компании.

Сейчас продолжаются дискуссии о расширении поставок топлива, а также оказание услуг для Украины, «что принесет взаимную выгоду и дальнейшее повышение энергетической безопасности».

Напомним, 29 марта американская ядерно-энергетическая компания Westinghouse Electric заявила о банкротстве.