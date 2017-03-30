Киевская прокуратура завершила досудебное расследование в отношении 22-летней женщины, которая на длительное время оставила без присмотра двух своих детей, один из которых умер от голода. Об этом сообщили ForUm’у в пресс-службе надзорного ведомства.

Как установило следствие, женщина 11 дней не наведывалась к детям, которых оставила в закрытой квартире. При этом она полностью осознавала последствия своих действий и имела возможность предупредить наступление тяжких последствий. Вместе с тем умышленно и целенаправленно этого не сделала, что и привело к смерти одного ребенка.

По результатам расследования действия злоумышленницы квалифицировано как умышленное убийство малолетнего ребенка (п.2 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Материалы уголовного производства открыты для ознакомления подозреваемой и ее защитникам. После этого обвинительный акт будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Как сообщалось, в начале декабря прошлого года 21-летняя уроженка Николаевской области на 9 дней оставила в квартире без присмотра годовалого сына и 2-летнюю дочь. Вернувшись домой, женщина обнаружила мальчика мертвым, а девочку – в бессознательном состоянии.