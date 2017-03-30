также в разделеПолитика
Журналист намекнул на связь Порошенко и Ахметова 10
Порошенко обеспокоен заявлениями венгерских чиновников об автономиях 37
Порошенко: Россия сделает все, чтобы столкнуть ЕС со скалы 95
Петренко: Для увольнения руководства НАПК могут изменить закон 40
Порошенко и Дуда созвонились из-за ЧП в Луцке 58
Корчак не собирается в отставку 62
Гройсман посоветовал всем членам НАПК уйти в отставку 173
Порошенко осудил обстрел генконсульства в Луцке и требует найти виновных 166
Климкин об обстреле консульства в Луцке: Это подлость против нашей дружбы с Польшей 59
Скандальному депутату Госдумы запретили въезд в Украину 125
Порошенко предлагает восстановить специальные военные суды 64
СМИ: Ляшко с женой купили недвижимости на 20 миллионов 227
Делегации трех стран в ПАСЕ осудили поездку Аграмунта с россиянами в Сирию 58
В марте 8 нардепов пропустили все заседания Рады 46
Определен суд, который рассмотрит дело о госизмене Януковича 65
Порошенко уволил Кивалова из Венецианской комиссии 63
Порошенко подписал изменения в закон о е-декларировании 402
Порошенко не будет ветировать изменения в закон о е-декларировании, но предлагает поправки 46

Поляки понимают, что обстрел генерального консульства Польши в Луцке мог быть инспирирован со стороны. Об этом заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца, сообщает 112 Украина.

«Мы не исключаем, что на фоне продолжающейся российской агрессии, эти провокации, как и предыдущие, они инспирированы извне. Это понимают и поляки», - заявила Беца.

Спикер сообщила, что будет делаться все возможное, чтобы найти виновных, наказать их, а также обеспечить более высокий уровень защиты дипломатических и консульских представительств.

Вполне возможно, что генеральные консульства Республики Польша возобновят свою работу на территории Украины уже в ближайшее время.

«Будут ли они работать сегодня, я не могу сказать, это вопрос к польской стороне, потому что вчера официально МВД подтвердило усиление охраны. Поэтому, я думаю, в принципе, они должны быть открыты в ближайшее время. Но лучше адресовать этот вопрос к ним», - заявила Беца.

Напомним, в ночь на 29 марта неизвестные обстреляли помещение генерального консульства Польши в Луцке. По информации СМИ, предположительно был осуществлен обстрел из гранатомета РПГ-22.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Служба безопасности Украины видит в произошедшем российский след
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

69
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года