Поляки понимают, что обстрел генерального консульства Польши в Луцке мог быть инспирирован со стороны. Об этом заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца, сообщает 112 Украина.

«Мы не исключаем, что на фоне продолжающейся российской агрессии, эти провокации, как и предыдущие, они инспирированы извне. Это понимают и поляки», - заявила Беца.

Спикер сообщила, что будет делаться все возможное, чтобы найти виновных, наказать их, а также обеспечить более высокий уровень защиты дипломатических и консульских представительств.

Вполне возможно, что генеральные консульства Республики Польша возобновят свою работу на территории Украины уже в ближайшее время.

«Будут ли они работать сегодня, я не могу сказать, это вопрос к польской стороне, потому что вчера официально МВД подтвердило усиление охраны. Поэтому, я думаю, в принципе, они должны быть открыты в ближайшее время. Но лучше адресовать этот вопрос к ним», - заявила Беца.

Напомним, в ночь на 29 марта неизвестные обстреляли помещение генерального консульства Польши в Луцке. По информации СМИ, предположительно был осуществлен обстрел из гранатомета РПГ-22.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Служба безопасности Украины видит в произошедшем российский след.