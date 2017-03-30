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Посол Украины в Германии Андрей Мельник направил в МИД Германии ноту протеста в связи с несогласованным визитом в оккупированный Крым политика из города Квакенбрюк Андреаса Маурера. Об этом он сообщил в Twitter.

«Направил ноту протеста относительно незаконного визита в Крым локального политика с Квакенбрюка», - написал Мельник, передает Украинская правда.

 


 

Посол выразил уверенность, что практика нарушения украинского законодательства будет иметь для указанного гражданина Германии плачевные юридические последствия.

Как сообщает издание NOZ, МИД Германии заявил, что не давал одобрения на поездку Маурера.

Андреас Маурер с делегацией региональных политиков прибыл в оккупированный Крым 24 марта. Его визит продлится до 30 марта.

Украина запретила въезд Мауреру, поскольку в прошлом году он уже ездил на полуостров.
ForUm

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