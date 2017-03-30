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По состоянию на утро четверга централизованное электроснабжение и водоснабжение Авдеевки отсутствует. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

«29 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения Авдеевки, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением», - говорится в сообщении.

В ГосЧС отметили, что теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода.

«Создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. м3. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от 8 генераторов ГосЧС», - добавили в ведомстве.

В ГосЧС также проинформировали, что решается вопрос о возобновлении электроснабжения. К аварийно-восстановительным работам привлечено 24 чел. и 10 ед. тех.

 
ForUm

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