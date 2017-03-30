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В Киеве в районе жилого массива Осокорки ночью выгорело 4 тыс. кв м камыша. Об этом сообщает ГУ ГосЧС в Киеве.

«29 марта в 22:11 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на ул. Садовой, возник пожар на открытой территории. На момент прибытия спасателей, площадь пожара составляла примерно 3000 кв. м. В 0:50 пожар был локализован, а в 1:40 на площади 4000 кв. м ликвидирован», - говорится в сообщении.

К тушению пожара были привлечены 5 единиц основной и специальной техники Киевского гарнизона и 3 единицы от спасателей Киевской области.

Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами.

Жертв и пострадавших нет.

Ранее в ГосЧС причиной пожара назвали возгорание мусора, камыша и сухой травы.
ForUm

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