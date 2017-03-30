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Дочь Дональда Трампа Иванка станет сотрудницей администрации президента США. Она получила должность консультанта президента, сообщает ВВС.

Зарплата на этой должности не предусмотрена. Сама Иванка заявила, что, несмотря на неформальный характер работы, она будет соблюдать все те же правила, которым подчиняются и обычные госслужащие.

О том, что Иванка станет советником своего отца, стало известно еще 20 марта.

Тогда в Вашингтоне объявили, что у старшей дочери президента будет свой рабочий кабинет в Белом доме. Сообщалось, что официально Иванка Трамп не будет занимать никакой должности в его администрации.

Эта новость вызвала большой резонанс, и Иванка Трамп заявила, что «осведомлена о том беспокойстве, которое проявили многие по поводу ее консультаций президента на личном уровне».

В американской прессе говорили, что у дочери президента будет доступ к секретной информации, и что ее кабинет будет расположен в западном крыле Белого дома, где находится Овальный кабинет.
ForUm

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