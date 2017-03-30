Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении председателя Соломенского суда Людмилы Шереметьевой, которая самоустранилась от своих обязанностей в деле отстраненного главы ГФС Романа Насирова и распустила суд, заблокировав избрание ему меры пресечения.

Об этом говорится в ответе НАБУ относительно заявления народных депутатов об уголовном правонарушении, сообщает Украинская правда.

В НАБУ отметили, что заявление принято и по результатам его рассмотрения в Единый реестр досудебных решений внесены сведения о совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.364 УК Украины, и начато уголовное производство.

Ранее группа народных депутатов передала в НАБУ заявление о нарушении должностных обязанностей председателя суда Соломенского района Киева Шереметьевой.

В заявлении говорится, что 5 марта Шереметьева самоустранилась и не выполнила свои должностные обязанности - не назначила дежурного судью для рассмотрения ходатайства защиты Насирова об отводе судьи Александра Бобровника, который вел заседание об избрании меры пресечения отстраненному главе ГФС.

Как сообщал ForUm, 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

16 марта супруга Насирова внесла за него залог, поздно вечером в тот же день он вышел из СИЗО.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.