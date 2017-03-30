Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Украине и незаконного оборота оружия, которое для преступления использовал киллер Павел Паршов.

Об этом сообщили источники, знакомые с ходом следствия, пишет КоммерсантЪ.

Уголовное дело открыли по ст. 105 и ст. 222 УК (умышленное убийство и незаконный оборот оружия) по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина.

Основанием для расследования преступления, совершенного на прошлой неделе в Киеве, стала ст. 12 УК. В ч. 3 этой статьи говорится, что иностранные граждане, не проживающие постоянно в РФ и совершившие преступление вне ее пределов, подлежат уголовной ответственности, если совершенное ими преступление направлено против интересов РФ либо гражданина федерации.

Источник, близкий к следствию, отметил, что на момент своей гибели Вороненков, получивший гражданство Украины, не был лишен гражданства РФ. «Против интересов России» это дело направили заявления властей Украины о том, что в совершенном в отношении Вороненкова преступлении есть «русский след».

По информации издания, в ГСУ СКР уже сформировали следственно-оперативную бригаду, в которую включен следователь Денис Жаренов, в производстве которого находится уголовное дело об организации экс-депутатом Вороненковым мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Кстати, вчера Мосгорсуд признал законным решение Басманного райсуда о заочном аресте господина Вороненкова для его международного розыска.

«Дело в том, что, несмотря на запросы из РФ, генпрокуратура Украины официально не уведомила российское надзорное ведомство об убийстве экс-депутата», - узнали журналисты.

По данным газеты, в ближайших планах следственной группы допросы знакомых и родственников Вороненкова, проживающих в России. Тем временем Генпрокуратура должна подготовить и направить в Украину целый ряд запросов, связанных с этим расследованием.

Адвокат Андрей Гривцов, представляющий интересы Вороненкова, сообщил, что вдова экс-депутата Мария Максакова решила отказаться от прекращения уголовного преследования мужа по не реабилитирующим его обстоятельствам.

Таким образом, дело о рейдерском захвате здания в центре Москвы, по которому проходил экс-депутат, будет рассмотрено судом по существу.

Напомним, 23 марта в центре Киева в результате стрельбы бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, который получил украинское гражданство, был убит, его телохранитель и киллер получили ранения. Вскоре убийца Вороненкова умер на операционном столе. Предполагаемый сообщник убийцы Ярослав Левенец объявлен в розыск.



