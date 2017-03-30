По состоянию на утро 30 марта пожарные ликвидировали возгорание на Осокорках в Киеве. Об этом сообщает 112 Украина.

Ранее в ГосЧС причиной пожара назвали возгорание мусора и сухой травы. Об этом сообщила спикер Главного управления ГосЧС в Киеве Светлана Водолага.

«На Осокорках горит мусор, камыш и сухая трава. Никакого падения вертолета там не было», - сказала она.

Водолага отметила, что массовое возгорание открытых территорий наблюдается в районе Осокорков уже несколько дней, а 28 марта общая площадь загоревшейся территории составила около 10 тыс. кв. м.

Она допускает, что трава и мусор могли загореться в результате поджогов.

Ранее в соцсетях сообщали, что причиной пожара стало падение вертолета.