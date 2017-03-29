30 марта сотрудники государственной стивидорной компании планируют провести митинг и обсудить критическую ситуацию на предприятии. Директор Черноморского порта Сергей Крыжановский серьезно испугался мирного митинга портовиков, которые будут требовать его увольнения, и немедленно оформил на эту дату командировку, пишут Известия.

Параллельно с побегом директор развернул целую кампанию против справедливых требований работников порта. От его имени по подразделениям предприятия прокатился негласный запрет на участие в митинге. Ослушавшимся пригрозили увольнением. Однако трудовой коллектив решил выступить единым фронтом и принять участие в мирном митинге, сохраняя при этом порядок на предприятии и в городе Черноморске.

Лидера профсоюза предприятия Сергея Брызгалова, как представителя 2500 членов трудового коллектива, директор также пытался запугивать и обвинять. Накануне Брызгалов выступил на сессии Одесского облсовета и проинформировал депутатов о нанесении руководством порта ущерба государству – трехкратном падении грузооборота, убытках на предприятии с минусовым финрезультатом в 15,5 млн грн за первые два месяца 2017 года, безвозвратно утерянных в «Платинум банке» более 100 млн гривен, незаконных увольнениях и других нарушениях, совершенных Сергеем Крыжановским на посту директора порта «Черноморск».

«Если директор считает, что обвинения Брызгалова не имеют оснований и лидер профсоюза не выражает общее мнение трудового коллектива, то пусть придет и посмотрит сколько портовиков выйдет на митинг. А нас будет очень много. Еще и мусорный бак с собой для него захватим. Мы имеем на руках документы о нарушениях, которые допустил Крыжановский, и уже направили их в правоохранительные органы», - сказали работники порта.

От имени трудового коллектива три крупных профсоюза уже направили Требование к вышестоящим чиновникам отрасли и государства о разрыве трудового договора с Сергеем Крыжановским в связи с невыполнением управленческих функций и доведение порта до банкротства.

Узнав об этом, Крыжановский вызвал лидеров трех профсоюзов на разговор, однако, в сложившейся ситуации, они посчитали невозможным предать интересы коллектива и разговор не состоялся. «Мы не будем идти на поводу у директора, который привел порт к банкротству. Ранее мы неоднократно хотели наладить с ним диалог, но он игнорировал все наши попытки защитить интересы трудового коллектива и спасти государственное предприятие. Теперь пусть приходит на митинг и слушает, что скажут ему портовики и члены их семей», - единодушно заявили лидеры трех профсоюзов и представители трех с половиной тысяч портовиков.

Опасаясь огласки и не желая нести ответственность перед многотысячным коллективом, директор порта «Черноморск» Сергей Крыжановский во что быто ни стало решил помешать проведению митинга. Для этого апеллировал даже к городским властям Черноморска, которых ранее обвинял во вмешательстве в хозяйственную деятельность предприятия. «Пусть он пишет письма куда угодно, бумага, как говорится, все стерпит. А вот мы больше терпеть не будем. Нам нужно кормить семьи и работать в порту, на который кроме нас всем наплевать», - говорят портовики, надеясь на объективное кадровое решение в Министерстве инфраструктуры Украины.



