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Президент Петр Порошенко во время выступления на Конгрессе Европейской Народной Партии «Будущее Европы» отметил, что в ближайшие десять лет будут определяющими как для Европейского Союза, так и для Украины. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«Противники Европы не успокоятся. Антиевропейские силы все еще на ногах. Россия будет делать все возможное, чтобы столкнуть ЕС со скалы. Кремль никогда не отвергал попытки построить «альтернативную» Европу. Для того чтобы это произошло, они будут распространять неуверенность и недоверие в наших обществах», - подчеркнул Порошенко, добавив, что Россия исповедует главный принцип: разделяй и властвуй.

«Цель Кремля – ​​разделить Европу и размыть ценности. Пока эта цель существует, идея взаимного усиления ЕС и России является иллюзорной. Нельзя стать сильным вместе с кем-то, кто мыслит критерием «все или ничего». У Кремля только одно правило: Россия должна быть на вершине», - отметил Порошенко.

По его словам, пришло время здравомыслящего лидерства и всеобъемлющего плана: более сплоченная и решительная Европа на защите общих ценностей; никаких компромиссов в отношении российской агрессии, в том числе в политике санкций; более открытый ЕС, делающий более решительные шаги в отношении своих партнеров и союзников, ориентированных на Европу.

«Давайте не будем руководствоваться страхом. Но давайте и не будем закрывать глаза. Это не кризис непонимания. Это кризис двух противоположных концепций Европы: свободы или тирании. Только одна из них выживет в конечном счете», - обратился к участникам Конгресса Президент.

Порошенко подчеркнул, что Украина находится на краю этой борьбы: «Три года каждый день Украина ведет эту гибридную войну против российских военных, террористов, пропаганды, хакеров, коррупции и абсолютного обмана».

«Я рад, что Римский повестка дня подтвердила полную приверженность ЕС к открытию Союза для стран, уважающих ценности и продвигающих их. Украина – одна из таких. Я полностью поддерживаю концепцию многоскоростной Европы. Она позволит восточноевропейским странам, которые от всей души верят в европейскую перспективу, стать свежей кровью проекта ЕС», - резюмировал Порошенко.
ForUm

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