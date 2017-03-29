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В результате обстрела позиций сил АТО в районе Попасной из запрещенного Минскими договоренностями вооружения – минометов калибра 120 мм тяжелые осколочные ранения получил военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, раненого бойца срочно доставили в Попаснянскую горбольницу, однако спасти его жизнь врачам не удалось.

Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. В течение дня на разных направлениях зафиксировано применение противником тяжелого вооружения: артиллерии 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
ForUm

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