С 2014 года на линию КП «Киевский метрополитен» поступило около 150 звонков о минировании станций.
Об этом в комментарии ForUm’у сообщила советник начальника КП «Киевский метрополитен» Наталья Макогон.
Она напомнила, что сегодня около 17:00 поступил анонимный звонок о минировании станции метро «Крещатик», в связи с чем та была закрыта на вход и выход.
На уточнение о том, сколько звонков о ложном минировании станций метро было за последнее время, Макогон отметила: «С 2014 года таких звонков уже поступило около 150».
По ее словам, в связи этим предприятие работает в усиленном режиме.
«То есть регулярно проводятся осмотры всех станций», - пояснила Макогон.
Так же, по ее словам, свои мероприятия проводят правоохранительные органы.
«На станциях работает линейное управление полиции, у них есть свои меры. Кроме того, в полиции есть подразделение кинологов, которые регулярно проверяют станции. Скажем так, мероприятия проводятся постоянно. Но в режиме минимальных неудобств для пассажиров», - подытожила Макогон.
Напомним, около 18:00 станция киевского метро «Крещатик» возобновила работу, взрывоопасных предметов обнаружено не было.
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