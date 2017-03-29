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С 2014 года на линию КП «Киевский метрополитен» поступило около 150 звонков о минировании станций.

Об этом в комментарии ForUm’у сообщила советник начальника КП «Киевский метрополитен» Наталья Макогон.

Она напомнила, что сегодня около 17:00 поступил анонимный звонок о минировании станции метро «Крещатик», в связи с чем та была закрыта на вход и выход.   

На уточнение о том, сколько звонков о ложном минировании станций метро было за последнее время, Макогон отметила: «С 2014 года таких звонков уже поступило около 150».

По ее словам, в связи этим предприятие работает в усиленном режиме.

«То есть регулярно проводятся осмотры всех станций», - пояснила Макогон.

Так же, по ее словам, свои мероприятия проводят правоохранительные органы.

«На станциях работает линейное управление полиции, у них есть свои меры. Кроме того, в полиции есть подразделение кинологов, которые регулярно проверяют станции. Скажем так, мероприятия проводятся постоянно. Но в режиме минимальных неудобств для пассажиров», - подытожила Макогон.

Напомним, около 18:00 станция киевского метро «Крещатик» возобновила работу, взрывоопасных предметов обнаружено не было.

 
Мария Пастернак, ForUm

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