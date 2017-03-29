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Следствие рассматривает несколько версий обстрела генконсульства Польши в Луцке. Об этом заявил на брифинге руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

«Относительно других версий, которые рассматриваются следствием. Это хулиганство, что нами не исключается, а также рассматривается и возможность того, что кто-то из людей, которым например, было отказано в выдаче визы в ЕС этим учреждением, решил таким образом отомстить», - сказал он, передает 112 Украина.

По словам Ткачука, уголовное производство зарегистрировано по статьям 110 (ч. 2) (посягательство на территориальную целостность Украины, которое сопряжено с разжиганием межнациональной розни) Уголовного кодекса, а также ст. 345 (препятствование деятельности правоохранительных органов), ст. 161 (разжигание межнациональной розни), а также ст. 296 (хулиганство).

Напомним, в ночь на 29 марта неизвестные обстреляли помещение генерального консульства Польши в Луцке. По информации СМИ, предположительно был осуществлен обстрел из гранатомета РПГ-22.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Консул Республики Польша в Луцке Кшиштоф Савицки назвал произошедшее терактом.

Служба безопасности Украины видит в произошедшем российский след

 
ForUm

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