Служба безопасности Украины пока не располагает информацией о возможной вербовке ФСБ России Павла Паршова, убившего экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом на брифинге сказал начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ Виктор Кононенко, сообщает Укринформ.

«В случае с Паршовым, хотя еще не доказано, сейчас мы над этим работаем, был ли он действительно агентом ФСБ, или не был. Такой информации нет, мы ее вместе читаем в Facebook и других публикациях. Сейчас мы над этим работаем», - отметил он.

Как известно, 23 марта экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева.

Раненых охранника и убийцу Вороненкова доставили в больницу. Позже киллер скончался.