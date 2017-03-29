Украинскому режиссеру Олегу Сенцову, которого в России незаконно осудили за терроризм, американский ПЕН-центр присудил ежегодную премию Барбары Голдсмит «Свобода писать».

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на The Washington Post.

«Он был вынужден пожертвовать многообещающей карьерой в кинематографе из-за своего решения высказаться», - сказала исполнительный директор американского ПЕН-центра Сюзанна Носсел.

По ее словам, «это очень яркая иллюстрация нетерпимости правительства Путина к инакомыслию».

Как отмечается, Сенцов, который был откровенным критиком российской агрессии против Украины, пополнил «выдающийся список других лауреатов, которые находятся в опасности. Среди них - азербайджанская журналистка Хадиджа Исмаилова, которую арестовали после публикации серии материалов о коррупции в правительстве, и Ильхам Тохти - китайский экономист, которого упекли за решетку.

Издание отмечает, что 37 из 40 победителей конкурса «Свобода писать» были освобождены из тюрьмы в течение 18 месяцев с момента их награждения.

Как известно, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцова приговорили к 20-ти годам колонии строгого режима.

Россия отказала в передаче Сенцова Украине.