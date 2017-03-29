Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обещает не наказывать тех, кто не успеет вовремя подать электронную декларацию из-за сбоев в работе системы е-декларирования.

В частности, сегодня члены НАПК приняли за основу проект решения, согласно которому декларанты освобождаются от административной ответственности, если они до 1 апреля не смогут подать свою е-декларацию из-за сбоев в работе системы, сообщает УНИАН.

Члены НАПК решили завтра на заседании принять это решение в целом, чтобы те декларанты, кто не успел вовремя внести свою декларацию, не волновались, что они могут быть привлечены к административной ответственности за несвоевременное представление декларации.

Соответствующее решение предложил член НАПК Руслан Радецкий.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман посоветовал Национальному агентству по предотвращению коррупции сегодня же написать заявления об отставке.

Единый государственный реестр электронных деклараций накануне прекратил работу.

Глава НАПК Наталья Корчак заявила, что объяснить причины этого может только администратор реестра – госпредприятие «Украинские специальные системы», которое обеспечивает работу системы.