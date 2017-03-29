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Обстрел польского генконсульства квалифицировали как теракт 33

Значение атаки на генконсульство Польши в Луцке нельзя преуменьшать и это требует решительной реакции.

Об этом заявил президент Польши Дуда, передает Укринформ.

«Значение атаки на польское консульство в Луцке абсолютно нельзя преуменьшать. Выстрел из гранатомета и разрушения в здании, к счастью, не привели к жертвам. Но это не является тем, после чего можно перейти к нормальной повестке дня, это требует решительной реакции», - заявил Дуда.

Он отметил, что разговаривал по этому поводу с украинским коллегой Петром Порошенко.

Президент Польши подчеркнул, что это не только дело государственной важности, а, прежде всего, вопрос безопасности диппредставительства и безопасности поляков.

Напомним, в ночь на 29 марта неизвестные обстреляли помещение генерального консульства Польши в Луцке. По информации СМИ, предположительно был осуществлен обстрел из гранатомета РПГ-22.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Консул Республики Польша в Луцке Кшиштоф Савицки назвал произошедшее терактом.

Служба безопасности Украины видит в произошедшем российский след

С начала этого года в Украине осквернено или повреждено несколько польских памятников, в том числе дважды в Гуте Пеняцкой на Львовщине, а также в Быковне под Киевом. В то же время на протяжении 2015-2016 годов на юге Польши уничтожено или повреждено более 10 украинских мест памяти. Ни в одном из случаев вандалов не задержали. 
ForUm

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