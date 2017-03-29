И.о. начальника Львовской таможни временно назначили Виталия Черкунова, бывшего подшефного нардепа из «Оппозиционного блока» Тараса Козака.
В приказе о назначении Черкунова сказано, что он будет исполнять обязанности с 27 марта по 20 апреля, однако, по источникам Форпоста, назначенец может остаться в должности на более длительный срок.
Черкунов в таможенных органах работает с 1994 года. Прошел путь от инспектора Киевской региональной таможни к руководящим должностям в Винницкой, Ягодинской, Киевской областной таможнях, исполнял обязанности начальника таможенных постов «Рава-Русская» и «Мостиская» Львовской таможни. Во время режима Виктора Януковича работал в Миндоходов, затем вернулся на Львовскую таможню. С декабря 2015 года исполнял обязанности начальника Херсонской таможни ДФС.
Имя Виталия Черкунова неоднократно фигурировало в антикоррупционных расследованиях. В частности, интернет-издание ОРД сообщало, что в Херсон таможенник приехал на личном «Ягуаре» стоимостью более 1 млн грн. Получив должность, Черкунов сразу расширил штат за счет доверенных сотрудников из Киева и Сум, среди которых оказался, и его родной брат Сергей Черкунов.
Журналисты проанализировали декларацию таможенника и нашли в ней существенные несоответствия его реальному доходу. За 2014 прибыль таможенника составила 63 898 грн, а общий доход семьи – 72 652 грн. При этом в ней есть автомобиль представительского класса «Ягуар-ХF».
Кроме того, во время пребывания в Херсоне Черкунов снимал дом в селе Чернобаевка. «Откуда у таможенника около 30 000 грн. на аренду и обслуживание дома с собственным мини-футбольным полем, бассейном и деревянным банным комплексом – неизвестно», отмечали расследователи.
Тогда же в местной прессе писали, что арендованный дом принадлежит известному в криминальных кругах Херсонщины Александру Варивод, который из-за проблем с законом в Украине проживает за рубежом.
В СМИ Черкунова называют доверенным лицом Тараса Козака, бывшего начальника Западной региональной таможни, а ныне - народного депутата «Оппозиционного блока». Козак был заместителем председателя налоговой во Львовской области, которого при президентстве Леонида Кучмы возглавлял Сергей Медведчук, брат кума Владимира Путина Виктора Медведчука.
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