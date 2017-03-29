Тернопольский горрайонный суд признал организатора крупнейшего финучреждения «ЛНР» виновным в финансировании терроризма и организационном содействии деятельности террористической организации.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что в августе 2015 года 40-летний финансист из Луганска Виталий Замуруев основал небанковскую коммерческую фирму «РОСФИНГРУПП».

«Структура с согласия так называемого «государственного комитета налогов и сборов «ЛНР» начала администрировать валютно-обменные операции и денежные переводы, а также обеспечивать интеграцию временно оккупированных территорий в рублевую валютную зону», - говорится в сообщении.

«РОСФИНГРУПП» также выплачивает участникам «ЛНР» наличные средства с их банковских счетов.

По информации спецслужбы, возглавляемая Замуруевым компания только за последние полгода заплатила членам НВФ более 7 миллионов гривен в качестве платы за разрешение на осуществление финансовых операций.

Следователи задокументировали, что луганчанин принимал непосредственное участие в подготовке «порядка ведения хозяйственной деятельности субъектами хозяйствования, осуществляющих валютно-обменные операции и денежные переводы». Этот «документ» в марте прошлого года утвердил «совет министров «ЛНР».

Приговором суда Замуруев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, и заочно приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Преступник объявлен в розыск.

Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины заблокировано проведение финансовых операций подсудимого на территории государства.