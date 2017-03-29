Министерство внутренних усилило охрану дипломатических представительств консульских учреждений иностранных государств и представительств международных организаций в Украине, сообщает перс-служба МВД.

Отмечается, что во избежание провокаций антигосударственных сил управляемых агрессором, Национальная гвардия совместно с подразделениями Национальной полиции увеличила количество нарядов, которые несут службу на маршрутах, расположенных вблизи дипломатических объектов.

По данным МВД, в воинских частях Нацгвардии приведены в готовность резервы, которые оказывают помощь подразделениям охраны дипломатических представительств консульских учреждений иностранных государств и представительств международных организаций в Украине.

«Основные усилия личного состава, привлекаемого к охране объектов, направлены на предупреждение и пресечение возможных террористических угроз, противоправных действий, нарушений общественного порядка возле дипломатических представительств. Подразделениями НГУ организовано взаимодействие с территориальными управлениями полиции, штабами АТЦ при региональных органах Службы безопасности Украины, местными органами исполнительной власти, воинскими частями и подразделениями Национальной гвардии Украины на случай обострения ситуации на охраняемых объектах», – сказано в сообщении.

Напомним, в ночь на 29 марта неизвестные обстреляли помещение генерального консульства Польши в Луцке. По информации СМИ, предположительно был осуществлен обстрел из гранатомета РПГ-22.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины

После этого Президент Петро Порошенко поручил усилить охрану иностранных дипломатических и консульских учреждений в Украине.