Запрет использования воздушного пространства над складами боеприпасов в Харьковской области будет отмене в четверг, 30 марта. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
«В начале суток 30 марта 2017 года Украинский центр планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения отменит запрет использования воздушного пространства над складами боеприпасов в Харьковской области», - говорится в сообщении.
Напомним, 23 марта Украэрорух временно закрыл небо в радиусе 40 км от места пожара на военных складах, расположенных неподалеку Балаклеи.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время