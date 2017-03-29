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Запрет использования воздушного пространства над складами боеприпасов в Харьковской области будет отмене в четверг, 30 марта. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

«В начале суток 30 марта 2017 года Украинский центр планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения отменит запрет использования воздушного пространства над складами боеприпасов в Харьковской области», - говорится в сообщении.

Напомним, 23 марта Украэрорух временно закрыл небо в радиусе 40 км от места пожара на военных складах, расположенных неподалеку Балаклеи. 
ForUm

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