также в разделеМир
Британия начала процесс выхода из ЕС 54
Сенат США одобрил вступление Черногории в НАТО 31
Великобритания официально запустила процесс выхода из ЕС 41
В Перу при посадке загорелся пассажирский самолет 91
Facebook запустил приложение по поиску чиновников и депутатов 33
Лукашенко готов с Путиным «спиной к спине стать и отстреливаться» 147
Правозащитники сообщили о пытках задержанных во время митинга в Москве 74
МИД Грузии: Безвиз с ЕС доступен и для жителей оккупированных территорий 37
В российском банке подтвердили встречу с зятем Трампа 68
На Австралию обрушился мощнейший за 6 лет шторм 46
Безвизовый режим Грузии с ЕС вступил в силу 41
Зять Трампа вызвался рассказать сенаторам о связях с РФ 46
В Белом доме опровергли информацию о счете Трампа Германии за оборону НАТО 23
В ЕС заговорили о санкциях против Беларуси 73
Навального арестовали на 15 суток 38
Белорусского оппозиционера отпустили из СИЗО 293
Трамп назначит своего зятя главой нового управления в Белом доме 46
Кандидат в президенты Франции: Евросоюз умрет 99

Национальная прокуратура Польши начнет собственное расследование обстоятельств обстрела консульства в Луцке. Об этом заявила спикер прокуратуры Ева Бялик, сообщает портал Onet.pl.

Дело поручено Мазовецкому отделу Департамента по вопросам организованной преступности и коррупции прокуратуры в Варшаве. Обстрел консульства будут расследовать в рамках статьи 163 Криминального кодекса Польши, согласно которому «тот, кто приводит к событию, которое угрожает жизни или здоровью многих людей или имущества в крупных размерах», наказывается лишением свободы на 10 лет, передает 112 Украина.

Напомним, в ночь на 29 марта неизвестные обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке, расположенное на улице Дубенской, 22б.

По предварительным данным СБУ, здание обстреляли из гранатомета РПГ-26.

В результате происшествия никто не пострадал.

Президент Петро Порошенко поручил усилить охрану иностранных дипломатических и консульских учреждений в Украине.

Также Порошенко предложил привлечь польских специалистов в состав оперативно-следственной группы. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

32
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года