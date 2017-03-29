Национальная прокуратура Польши начнет собственное расследование обстоятельств обстрела консульства в Луцке. Об этом заявила спикер прокуратуры Ева Бялик, сообщает портал Onet.pl.

Дело поручено Мазовецкому отделу Департамента по вопросам организованной преступности и коррупции прокуратуры в Варшаве. Обстрел консульства будут расследовать в рамках статьи 163 Криминального кодекса Польши, согласно которому «тот, кто приводит к событию, которое угрожает жизни или здоровью многих людей или имущества в крупных размерах», наказывается лишением свободы на 10 лет, передает 112 Украина.

Напомним, в ночь на 29 марта неизвестные обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке, расположенное на улице Дубенской, 22б.

По предварительным данным СБУ, здание обстреляли из гранатомета РПГ-26.

В результате происшествия никто не пострадал.

Президент Петро Порошенко поручил усилить охрану иностранных дипломатических и консульских учреждений в Украине.

Также Порошенко предложил привлечь польских специалистов в состав оперативно-следственной группы.