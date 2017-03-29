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Обстрел польского генконсульства квалифицировали как теракт 33

В ходе первоочередных оперативно-следственных мероприятий по делу о взрыве в генеральном консульстве Республики Польша в Луцке есть определенные «зацепки». Об этом на брифинге заявил начальник Управления службы безопасности Украины в Волынской области Юрий Фелонюк, сообщает пресс-центр СБУ.

«Подробности в интересах следствия не разглашаются», - добавил он.

По словам Фелонюка, в области создана следственно-оперативная группа сотрудников СБУ и Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры. Также на месте инцидента работает группа спецов из центрального аппарата СБУ для помощи во всестороннем и объективном расследовании.

«В последнее время участились случаи вандализма и уничтожения культурно-исторических памятников польского народа на территории Украины. В этих проявлениях прослеживается почерк Российской Федерации, действия которой направлены на расшатывание и дестабилизацию взаимоотношения между Украиной и Польшей. Все эти факты расследуются правоохранительными органами», - отметил Фелонюк.

Также он выразил убеждение, что провокационные действия агрессора не смогут никак повлиять на взаимоотношения между дружественными народами.

«СБ Украины приложит максимум усилий для того, чтобы установить и задержать виновных», - отметил начальник УСБУ.

Напомним, в ночь на 29 марта неизвестные обстреляли помещение генерального консульства Польши в Луцке. По информации СМИ, предположительно был осуществлен обстрел из гранатомета РПГ-22.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Консул Республики Польша в Луцке Кшиштоф Савицки назвал произошедшее терактом.

В свою очередь Президент Украины Петр Порошенко осудил обстрел генконсульства. 

Служба безопасности Украины видит в произошедшем российский след
ForUm

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