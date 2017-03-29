Прокуратура выявила халатность в действиях должностных лиц Львовского городского совета, что нанесло ущерб бюджету на сумму 40 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

В частности, прокуратура зарегистрировала уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины, по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами Львовского городского совета и управления коммунальной собственности Департамента экономической политики Львовского городского совета своих служебных обязанностей, в результате чего территориальной общине Львова нанесен ущерб на сумму 40 млн грн.

Так, в 2007 году Львовский городской совет при отсутствии на то полномочий, принял решение, на основании которого заключил договор купли-продажи права аренды земельных участков и объекта коммунальной собственности по ул. И.Федорова, 23, 28 во Львове с ООО «Украинские инвестиционные системы», по которым обществом было выплачено 19 млн грн. Однако в дальнейшем такие решения Львовского горсовета были отменены судом.

Решением суда, которое вступило в законную силу, было решено взыскать с Львовского горсовета 59,8 млн грн, а также солидарно взыскать с Львовского городского совета и Управления коммунальной собственности департамента экономической политики Львовского городского совета в пользу указанного общества еще 12 млн грн.

На стадии исполнения судебного решения 27 октября 2016 между Львовским городским советом и ООО «Украинские инвестиционные системы» заключено мировое соглашение и уплачено обществу 59,7 млн грн.

«Таким образом, должностные лица Львовского городского совета заключив упомянутые договоры с нарушением действующего законодательства привели к тому, что общине Львова нанесены убытки на сумму более 40 млн грн. Более того, мировым соглашением предусмотрено, что Львовский городской совет еще обязуется выкупить у указанного общества объект незавершенного строительства по адресу: г. Львов, Федорова, 23, 28 за 36 млн грн», - отмечают в прокуратуре.

Напомним, в декабре 2016 года Генеральная прокуратура провела обыски в помещении Львовского городского совета в связи с расследованием уголовного производства по делу о незаконной продаже чиновниками земельного участка.