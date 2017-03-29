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В полицию поступило 15 сообщений о кражах в Балаклее и близлежащих населенных пунктах. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

«Поступило 15 сообщений о кражах, все факты внесены в Единый реестр досудебных расследований. Принимаются меры для раскрытия данных преступлений, трех злоумышленников задержали», - сообщили в полиции.

На территории города работают 3 блокпоста, 14 автопатрулей, 31 пеший патруль. Задействованы 713 сотрудников ГУНП, патрульной полиции, Нацгвардии, ГосЧС, Вооруженных сил Украины, военной службы правопорядка, коммунальных служб.

Напомним, 25 марта, в Балаклее задержали двоих безработных, обокравших квартиру местного жителя.

В городе проводилась массовая эвакуация в связи со взрывами  на артскладах.

 

 
ForUm

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