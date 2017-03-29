С апреля 2017 года Украина сокращает сроки оформления виз для иностранцев, снижает их стоимость и предоставляет возможность оформить электронную визу.

Об этом заявил директор департамента туризма и курортов Министерства экономического развития и торговли Иван Липтуга во время открытия международной туристической выставки UITT'2017, сообщает Укринформ.

«Для всех иностранных туристов облегчена процедура оформления украинской визы. Вместе с Министерством иностранных дел были внесены изменения в Порядок въезда иностранцев в Украину», - рассказал Липтуга.

Он добавил, что отныне украинские визы станут более либеральными и дешевыми для многих стран мира. По словам Липтуги, также украинскую визу можно будет получить дистанционно.

Напомним, 1 марта 2017 года Кабинет Министров Украины принял постановление «Об утверждении Правил оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию». В соответствии с Постановлением срок оформления визы в обычном порядке сократился до 10 дней, в срочном - до 5. Также установлена единая тарифная ставка за оформление визы в размере $65 независимо от срока действия визы. В новых Правилах въезда расширен перечень стран, граждане которых имеют право оформить визу для поездок с деловой и туристической целью в пунктах пропуска через государственную границу Украины. Среди них: Австралия, Республика Индия, Китайская Народная Республика, Мексиканские Соединенные Штаты, Новая Зеландия, Объединенные Арабские Эмираты и другие. Постановление Кабмина вступает в силу 16 апреля 2017 года.

С 1 июня 2016 года Министерством иностранных дел Украины начато внедрение в эксплуатацию информационно-телекоммуникационной системы «Виза».