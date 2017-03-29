также в разделеЭкономика
В РФ заявили, что суд Лондона обязал Украину вернуть «долг Януковича» 79
Компания, у которой Украина покупает топливо для АЭС, заявила о банкротстве 128
В Украине выросла реальная зарплата 59
МВФ снова отложил рассмотрение «украинского вопроса» 85
Данилюк: Лондонский суд согласился «заморозить» решение по «долгу Януковича» 235
Четверть задолженности по зарплатам в Украине формирует госсектор 29
Суд Лондона рассмотрит дело «по долгу Януковича» в ускоренном порядке 140
Совфед РФ одобрил запрет переводов в Украину через иностранные системы 69
«Нафтогаз» требует отменить решение Еврокомиссии по OPAL 57
Стало известно новое название «дочки» «Сбербанка» 109
СМИ: Украинскую «дочку» «Сбербанка» продадут за $130 миллионов 205
«Сбербанк» отменил суточные лимиты на снятие денег 45
Высший суд ЕС признал санкции против РФ законными 74
Фонд госимущества снова попробует продать ОПЗ 26
НБУ передал уточненные макропоказатели в МВФ 29
В Украине ввели абонплату за подключение к системе газоснабжения 513
Из-за оккупации Крыма и Донбасса украинский экспорт потерял $13 миллиардов 58
Украина нарастила экспорт клюквы и черники втрое 34

Украинский производитель бытовой техники NORD будет производить холодильники в Китае.

Как сообщает пресс-служба компании, на протяжении уже более 50 лет NORD выпускался на мощностях Донецкого завода холодильников в Украине.

«С момента консервации завода в 2014 году, в течение последних 2-х лет мы проанализировали десятки ведущих мировых производственных площадок в поисках лучшего высокотехнологичного производства холодильников. Пытаясь сохранить и перенести накопленный опыт в конструкторских разработках, а также учитывая практику большинства европейских и мировых торговый марок (Siemens, Whirlpool, Samsung) было принято решение, остановить свой выбор на китайской производственной площадке мирового лидера компании Midea», - говорится в сообщении.

Летом 2016 года президент группы «Норд», один из основателей Партии регионов, Валентин Ландик продал свой пакет акций (79,93%) производителя холодильной техники ОАО «Норд» российскому ООО «Диорит-Технис», который входит в холдинг «Диорит» и является эксклюзивным официальным дистрибьютором техники NORD в России.

В начале 2016 года председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявлял, что государство профинансирует компенсацию процентов по кредиту для возможного строительства завода «Норд» в Краматорске, вместо захваченных мощностей в Донецке.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

53
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года