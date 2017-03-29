Украинский производитель бытовой техники NORD будет производить холодильники в Китае.

Как сообщает пресс-служба компании, на протяжении уже более 50 лет NORD выпускался на мощностях Донецкого завода холодильников в Украине.

«С момента консервации завода в 2014 году, в течение последних 2-х лет мы проанализировали десятки ведущих мировых производственных площадок в поисках лучшего высокотехнологичного производства холодильников. Пытаясь сохранить и перенести накопленный опыт в конструкторских разработках, а также учитывая практику большинства европейских и мировых торговый марок (Siemens, Whirlpool, Samsung) было принято решение, остановить свой выбор на китайской производственной площадке мирового лидера компании Midea», - говорится в сообщении.

Летом 2016 года президент группы «Норд», один из основателей Партии регионов, Валентин Ландик продал свой пакет акций (79,93%) производителя холодильной техники ОАО «Норд» российскому ООО «Диорит-Технис», который входит в холдинг «Диорит» и является эксклюзивным официальным дистрибьютором техники NORD в России.

В начале 2016 года председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявлял, что государство профинансирует компенсацию процентов по кредиту для возможного строительства завода «Норд» в Краматорске, вместо захваченных мощностей в Донецке.