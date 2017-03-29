Специализированная антикоррупционная прокуратура опровергла заявление Национального антикоррупционного бюро Украины о незаконности закрытия производства в отношении одного из подозреваемых по делу о присвоении средств государственного предприятия «Укрзализнычпостач».

Об этом сообщает пресс-служба САП.

«Обвинения прокуроров в «одностороннем» принятии решений без предварительного их обсуждения с детективами НАБУ, возможно, красиво звучат для общественности, но профессиональной юридической критики не выдерживают. Закон не только этого не требует – он прямо гарантирует прокурору самостоятельность в процессуальной деятельности и защиту от любого вмешательства в его работу. В соответствии с положениями Конституции Украины, Уголовно-процессуального кодекса Украины, Закона Украины «О прокуратуре» и Закона Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» именно прокурор осуществляет процессуальное руководство детективами, а не наоборот», - пояснили в САП.

Отмечается, что прокуроры не могут обнародовать детали уголовного производства и сведения о собранных в нем доказательствах, поскольку они до сих пор защищены тайной досудебного расследования.

В САП объяснили, что на начальном этапе досудебного расследования действительно виделась возможная причастность одного из чиновников «Укрзализныци» к завладению группой лиц государственными средствами во время проведения в 2015 году тендера на закупку метизной продукции. Прокуроры согласились с предложением детективов о наличии доказательств для обоснованного подозрения этого чиновника, то есть начала расследования уже не просто по факту, а в отношении этого конкретного лица.

«В то же время, за последующие 9 месяцев досудебного расследования детективами НАБУ, несмотря на все их предыдущие заверения, не получено ни одного дополнительного доказательства вины конкретного должностного лица в совершении инкриминируемого умышленного преступления», - подчеркнули в САП.

«Зато, во время взаимного открытия сторонами обвинения и защиты собранных ими доказательств последняя предоставила служебные документы «Укрзализныци», которые полностью опровергают предложенную детективами версию преступления. Эти документы детективы, которые неоднократно проводили следственные действия в «Укрзализныце», за год расследования почему-то в упор не смогли разглядеть», - отмечается в сообщении.

«При таких обстоятельствах прокурор, который, в отличие от детективов и их руководителей, несет полную ответственность за обоснованность выдвинутого лицу обвинения, принял единственно возможное законное решение о прекращении уголовного преследования чиновника «Укрзализныци», по которому не установлены достаточные доказательства для доведения его виновности в суде и исчерпаны возможности их получить», - пояснили в САП.

Что касается остальных пяти фигурантов, в производстве заканчиваются процессуальные действия, выполнение которых необходимо для передачи дела в суд.

Также не соответствуют действительности утверждения НАБУ о якобы тайном принятии прокурорами такого решения – о вынесении постановления детективу было сообщено в тот же день.

Напомним, ранее в НАБУ сообщили, что Специализированная антикоррупционная прокуратура в одностороннем порядке закрыла производство в отношении начальника департамента материально-технического обеспечения ОАО «Укрзализныця».