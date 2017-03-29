Луцкий городской совет обратился к Верховной Раде Украины с просьбой безотлагательно рассмотрению вопроса назначения внеочередных выборов городского председателя и определения срока их проведения, сообщает пресс-служба горсовета.

Депутат горсовета Андрей Покровский в выступлении отметил, что на сегодняшний день, в политической среде города Луцка сложилась ситуация, которая заставляет принять меры, направленные на защиту интересов жителей города, и обратиться к Верховной Раде Украины относительно безотлагательного рассмотрения вопроса назначения внеочередных выборов городского головы.

По его словам, быстрое решение данного вопроса позволит предотвратить использование политиками ситуации в Киеве в собственных интересах, будет способствовать интересам жителей города.

«Надеюсь, это первый шаг, который покажет общине города, что депутаты могут консолидироваться, объединиться ради моральных интересов, готовы работать конструктивно», – подчеркнул Покровский.

Напомним, 3 февраля умер мэр Луцка Николай Романюк.