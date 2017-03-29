У киллера экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, Павла Паршова, могли быть двое сообщников.

Об этом пишет российская газета Коммерсант, ссылаясь на источник, знакомый с ходом расследования.

По словам собеседника издания, украинские следователи полагают, что Паршов и его предполагаемый сообщник Ярослав Левенец прибыли в Киев 21 марта и сняли квартиру на три дня. Затем Левенец договорился с хозяином квартиры, они останутся в ней до 25 марта.

Следствие располагает съемками видеокамер в подъезде дома, где они жили, в гости к двум бывшим бойцам «Донбасса» приходил еще один человек, идентифицировать которого пока не удается.

23 марта, в день убийства Вороненкова, Левенец должен был явиться в прокуратуру для дачи показаний.

Как известно, 23 марта экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева.

Раненых охранника и убийцу Вороненкова доставили в больницу. Позже киллер скончался.

МВД объявило предполагаемого сообщника убийцы Вороненкова Ярослава Левенеца в розыск.