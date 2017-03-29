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В четверг, 30 марта, в Киеве переменная облачность, ночью дождь, днем без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +6...+8 градусов.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+9 градусов, днем +4...+11 градусов, на Закарпатье +12...+17 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью дождь, в Черниговской и Сумской областях местами с мокрым снегом, днем без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+9 градусов, днем +2...+9 градусов.

В центре Украины переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+9 градусов, днем +4...+11 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +4...+10 градусов.

На юге Украины переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+9 градусов, днем +10...+17 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +12...+17 градусов.
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