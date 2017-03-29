В четверг, 30 марта, в Киеве переменная облачность, ночью дождь, днем без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +6...+8 градусов.
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометцентр.
На западе Украины переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+9 градусов, днем +4...+11 градусов, на Закарпатье +12...+17 градусов.
На севере Украины переменная облачность, ночью дождь, в Черниговской и Сумской областях местами с мокрым снегом, днем без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+9 градусов, днем +2...+9 градусов.
В центре Украины переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+9 градусов, днем +4...+11 градусов.
На востоке Украины переменная облачность, дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +4...+10 градусов.
На юге Украины переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+9 градусов, днем +10...+17 градусов.
В Крыму переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +12...+17 градусов.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время