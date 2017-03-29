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За последний год в Украине отсутствует прогресс с выплатами задолженности по зарплате. При этом около четверти задолженности по зарплатам на экономически активных предприятиях теперь формирует госсектор. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов.

«Согласно последним данным Госстата, на 1 марта этого года работникам не выплачено 1949 млн. грн., что на 46 млн. грн. больше, чем на 1 апреля прошлого года, т.е. ко времени вступления в должность г-на Гройсмана», - написал он.

В структуре задолженности по зарплате за последний год также произошли негативные для трудящихся сдвиги: снижение ее суммы на 327 млн. грн. на экономически активных предприятиях достигнуто не за счет погашения, а фактически из-за ее перевода в категорию безнадежной.

«Средняя сумма задолженности на одного работника выросла до 8258 грн. на 1 марта 2017 года с 7126 грн. на 1 апреля 2016 года, т.е. в среднем на 1,1 тыс. грн. Между тем в финансах и страховании такой прирост превысил 7,7 тыс. грн., в информации и телекоммуникациях 4,9 тыс. грн., науке – 3,7 тыс. грн», - отметил Арбузов.

При этом, по его данным, около четверти задолженности по зарплатам на экономически активных предприятиях (23,2%) теперь формирует госсектор, тогда как на 1 апреля прошлого года – всего 15,7%.

«В отраслевом разрезе дифференциация более чем значительная: 63,9% от суммы невыплаченной зарплаты в сельском хозяйстве приходится на госпредприятия (55,1% на 1 апреля 2016 года), 17,8% в промышленности (было 10,9%), 75,7% в информации и телекоммуникациях (было 12,4%)», - написал Сергей Арбузов в Facebook.
ForUm

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