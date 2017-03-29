также в разделеОбщество
Чиновников Львовского горсовета обвиняют в нанесении ущерба на 40 миллионов 5
Полиция и Нацгвардия начнут патрулировать территорию вокруг дипучреждений 11
На Донетчине член НВФ открыл стрельбу рядом с наблюдателями ОБСЕ 9
Сестра погибшего в Ил-76 десантника вернула его орден Порошенко 46
АП: Спецслужбы РФ пытались позвонить Дуде от имени Порошенко 34
ГПУ сообщила о подозрении российскому генералу 14
В НАБУ объяснили причины обыска в Нацбанке 49
Дуда: Атака на генконсульство требует решительной реакции 20
СМИ: Украине грозят санкциями из-за Самойловой 67
Украина ускорила и удешевила оформление виз для иностранцев 13
САП: НАБУ не доказало вину чиновника «Укрзализныци» 18
СМИ: На Львовскую таможню возвращаются люди Медведчука 36
Луцкий горсовет просит Раду назначить выборы мэра 26
Убийство Вороненкова: найден еще один возможный сообщник киллера 72
Кабмин выделил на восстановление Балаклеи 100 миллионов 30
НАБУ проводит обыски в Нацбанке 41
СБУ сообщает о «зацепках» по делу теракта в Луцке 178
НАБУ возмущено: САП внезапно закрыла дело против чиновника «Укрзализныци» 13

Министр обороны Украины Степан Полторак считает, что приговор суда по делу генерала Назарова может опасно повлиять на мнение личного состава, задействованного в боевых действиях. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Считаю, что приговор суда по делу генерала Назарова должен быть максимально взвешенным. В основе решения должны быть только факты и никаких эмоций. Вместе с тем, я считаю недопустимым давление на суд с любой стороны в таких случаях. Принятие решения на бой всегда рискованно и, к сожалению, бывают случаи, когда следствием выполнения задачи являются потери. Не всегда все зависит от командира, и в ходе боя теряются человеческие жизни», – отметил он.

По словам министра, сейчас создан опасный прецедент, когда решение суда может опасно повлиять на мнение личного состава, задействованного в боевых действиях. «Кроме этого, считаю, что это решение не идет на пользу мотивации военнослужащих, поднятию боевого духа и уверенности в том, что они действую правильно. Речь идет не только о случаях принятия решения офицерским составом. Решение об ответственности каждого отдельного военнослужащего от младшего к старшему офицеру», – подчеркнул он.

«Очень трудно принимать решения, когда человек понимает, что в стране агрессоре – Российской Федерации – возбуждено более 90 уголовных дел, а обвинительный приговор суда состоялся в Украине, и является якобы подливающим воду на мельницу Кремля. При этом военным необходимо продолжать принимать решение дальше и защищать страну. Мы должны четко отработать механизм, защищающий каждого военнослужащего, который выполняет свои обязанности в ходе боевых действий», – заявил Полторак.

Министр поддержал восстановление специальных военных судов в соответствии с существующим международным опытом. «Оценивать действия командиров в боевой обстановке должны военные специалисты, эксперты и судьи», – подытожил он.

Напомним, 27 марта генерал-майор Виктор Назаров приговорен к 7 годам лишения свободы по делу о крушении Ил-76 в небе над Луганском.

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя приговор генералу, заявил, что инициирует восстановление специальных военных судов согласно существующей международной практике. 

В свою очередь начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко считает, что приговор Назарову может иметь фатальные последствия для государства. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

58
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года