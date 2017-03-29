Министр обороны Украины Степан Полторак считает, что приговор суда по делу генерала Назарова может опасно повлиять на мнение личного состава, задействованного в боевых действиях. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Считаю, что приговор суда по делу генерала Назарова должен быть максимально взвешенным. В основе решения должны быть только факты и никаких эмоций. Вместе с тем, я считаю недопустимым давление на суд с любой стороны в таких случаях. Принятие решения на бой всегда рискованно и, к сожалению, бывают случаи, когда следствием выполнения задачи являются потери. Не всегда все зависит от командира, и в ходе боя теряются человеческие жизни», – отметил он.

По словам министра, сейчас создан опасный прецедент, когда решение суда может опасно повлиять на мнение личного состава, задействованного в боевых действиях. «Кроме этого, считаю, что это решение не идет на пользу мотивации военнослужащих, поднятию боевого духа и уверенности в том, что они действую правильно. Речь идет не только о случаях принятия решения офицерским составом. Решение об ответственности каждого отдельного военнослужащего от младшего к старшему офицеру», – подчеркнул он.

«Очень трудно принимать решения, когда человек понимает, что в стране агрессоре – Российской Федерации – возбуждено более 90 уголовных дел, а обвинительный приговор суда состоялся в Украине, и является якобы подливающим воду на мельницу Кремля. При этом военным необходимо продолжать принимать решение дальше и защищать страну. Мы должны четко отработать механизм, защищающий каждого военнослужащего, который выполняет свои обязанности в ходе боевых действий», – заявил Полторак.

Министр поддержал восстановление специальных военных судов в соответствии с существующим международным опытом. «Оценивать действия командиров в боевой обстановке должны военные специалисты, эксперты и судьи», – подытожил он.

Напомним, 27 марта генерал-майор Виктор Назаров приговорен к 7 годам лишения свободы по делу о крушении Ил-76 в небе над Луганском.

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя приговор генералу, заявил, что инициирует восстановление специальных военных судов согласно существующей международной практике.

В свою очередь начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко считает, что приговор Назарову может иметь фатальные последствия для государства.