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Реальная заработная плата в Украине в феврале 2017 года увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 2,3%, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

При этом по сравнению с февралем 2016 года реальная зарплата выросла на 18%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в феврале составила 6209 грн, что на 3,3% больше по сравнению с январем текущего года и на 35,4% больше, чем в феврале 2016 года. Данное значение в 1,9 раза выше минимальной заработной платы в Украине, которая составляет 3200 грн, сообщает УНИАН.

Самые высокие средние зарплаты в феврале 2017 года зафиксированы в авиационном транспорте – 26,121 тыс. грн, в сфере информации и телекоммуникаций – 11,1 тыс. грн., а также финансовой и страховой деятельности – 10,983 тыс. грн. В промышленном секторе самую высокую зарплату получали штатные работники в сфере производства основных фармацевтических препаратов – в среднем 12,709 тыс. грн.

Наименьший уровень средней зарплаты в январе зафиксирован в сфере почтовой и курьерской деятельности – 3,369 тыс. грн.

Данные рассчитаны без учета временно оккупированной Россией территории Крыма и части зоны АТО.

Напомним, реальная заработная плата в Украине в 2016 году превысила показатель 2015 года на 11,6%. Средняя номинальная зарплата штатного работника в декабре 2016 года выросла на 19,8% по сравнению с ноябрем и составила 6475 грн.

В январе 2017 года средняя зарплата в Украине упала на 7,2% или на 467 грн по сравнению с декабрем 2016 года - до 6008 грн. 
ForUm

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