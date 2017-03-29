Главная военная прокуратура Украины сообщила о подозрении генералу Вооруженных сил России Роману Шадрину.



По информации пресс-службы Генпрокуратуры, Шадрин подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны), ч.1 ст. 438 (ведение приказов о совершении жестокого обращения с гражданским населением) УК Украины.

«Собранными в уголовном производстве доказательствами установлено, что Шадрин в период с октября 2014 года по август 2015 года, действуя по предварительному сговору с другими представителями власти и должностными лицами ВС Российской Федерации, будучи так называемым заместителем министра «Министерства государственной безопасности» террористической организации «ЛНР», участвовал в ведении агрессивной войны против Украины», - говорится в сообщении.

В частности, путем отдачи приказов участникам НВФ «ЛНР», которые находились в его подчинении, он организовывал артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных сил Украины и других военных формирований, привлеченных к проведению антитеррористической операции на территории Луганской области.

Кроме того, вопреки требованиям международного гуманитарного права Шадрин организовал похищение гражданских лиц, в том числе граждан Российской Федерации, их дальнейшее незаконное заключение, применение физического насилия и другого жестокого обращение с ними.

В ГПУ отметили, что подозреваемый объявлен в розыск, готовится ходатайство о предоставлении разрешения на задержание с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.