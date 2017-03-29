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Агентство США по международному развитию (USAID) не прекращало сотрудничество с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава НАПК Наталья Корчак.

«О сотрудничестве USAID с НАПК. Опровергаю информацию в части полного прекращения сотрудничества», – написала она.

По словам Корчак, сотрудничество продолжается в части политических партий и запланированные проекты будут реализованы. «Мы не разрываем отношений», – подчеркнула она.

Напомним, ранее заместитель министра юстиции, член НАПК Руслан Рябошапка заявил, что USAID остановило сотрудничество НАПК.
ForUm

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