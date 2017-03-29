также в разделеОбщество
Чиновников Львовского горсовета обвиняют в нанесении ущерба на 40 миллионов 5
Полиция и Нацгвардия начнут патрулировать территорию вокруг дипучреждений 11
На Донетчине член НВФ открыл стрельбу рядом с наблюдателями ОБСЕ 9
Сестра погибшего в Ил-76 десантника вернула его орден Порошенко 46
АП: Спецслужбы РФ пытались позвонить Дуде от имени Порошенко 34
ГПУ сообщила о подозрении российскому генералу 14
В НАБУ объяснили причины обыска в Нацбанке 49
Дуда: Атака на генконсульство требует решительной реакции 20
СМИ: Украине грозят санкциями из-за Самойловой 67
Украина ускорила и удешевила оформление виз для иностранцев 13
САП: НАБУ не доказало вину чиновника «Укрзализныци» 18
СМИ: На Львовскую таможню возвращаются люди Медведчука 36
Луцкий горсовет просит Раду назначить выборы мэра 26
Убийство Вороненкова: найден еще один возможный сообщник киллера 72
Кабмин выделил на восстановление Балаклеи 100 миллионов 30
НАБУ проводит обыски в Нацбанке 41
СБУ сообщает о «зацепках» по делу теракта в Луцке 178
НАБУ возмущено: САП внезапно закрыла дело против чиновника «Укрзализныци» 13

Обстрел консульства Польши в Луцке, без сомнения, является провокацией.

Об этом заявил в среду утром глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Павел Солох, сообщает Укринформ.

«Без сомнения, это — провокация. Вопрос следующий: кто и с какой целью? Мы знаем контекст, существует агрессия России против Украины», - заявил Солох.

Он добавил, что эта ситуация вызывает «значительное беспокойство», поскольку консульство размещено вблизи границы с Польшей.

Председатель BBN отметил, что конкретнее о том, кто за этим может стоять, можно будет сказать после получения более детальной информации. «Этот вопрос оставим открытым, пока не получим больше данных. Зато мы знаем контекст, в котором этот инцидент имел место. Это вопрос российско-украинского конфликта. В этом контексте очень важными являются польско-украинские отношения», - заявил Солох.

Напомним, сегодня ночью неизвестные обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке, расположенное на улице Дубенской, 22б.

По предварительным данным СБУ, здание обстреляли из гранатомета РПГ-26.

В результате происшествия никто не пострадал.

Президент Петр Порошенко осудил обстрел польского генконсульства.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

45
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года