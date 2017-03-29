Обстрел консульства Польши в Луцке, без сомнения, является провокацией.

Об этом заявил в среду утром глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Павел Солох, сообщает Укринформ.

«Без сомнения, это — провокация. Вопрос следующий: кто и с какой целью? Мы знаем контекст, существует агрессия России против Украины», - заявил Солох.

Он добавил, что эта ситуация вызывает «значительное беспокойство», поскольку консульство размещено вблизи границы с Польшей.

Председатель BBN отметил, что конкретнее о том, кто за этим может стоять, можно будет сказать после получения более детальной информации. «Этот вопрос оставим открытым, пока не получим больше данных. Зато мы знаем контекст, в котором этот инцидент имел место. Это вопрос российско-украинского конфликта. В этом контексте очень важными являются польско-украинские отношения», - заявил Солох.

Напомним, сегодня ночью неизвестные обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке, расположенное на улице Дубенской, 22б.

По предварительным данным СБУ, здание обстреляли из гранатомета РПГ-26.

В результате происшествия никто не пострадал.

Президент Петр Порошенко осудил обстрел польского генконсульства.